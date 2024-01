Bonner Haarsaloon Laurentius Friseurmeisterinnen nehmen an New York Fashion Week teil

Wer an diesem Donnerstag die verschneite Budapester Straße entlangspaziert und an der großen Fensterfront der Hausnummer zehn innehält, könnte meinen, dass sich die ansonsten graue Umgebung wie ein Chamäleon dem hellen Weiß des ausfallenden Innenraums angepasst hat, in dem sich an diesem Morgen gleich mehrere Kunden die Haare machen lassen.