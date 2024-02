Bonner Friseurinnen zurück von der New York Fashion Week „Einmal haben wir zu fünft einem Model die Haare geflochten“

Auch nach fünf Tagen kann Jennifer Kalus die Augen nachts noch nicht wieder richtig zu bekommen. Der Jetlag hat sie nach dem Rückflug mächtig erwischt. Aber auch der Trubel des Erlebten hält die 28-Jähringe aus Wesseling vom Schlafen ab, hat sie doch gerade erst ihren Traum wahr werden lassen. Gemeinsam mit Chefin Marjam Laurentius vom gleichnamigen Friseursalon an der Budapester Straße durfte Kalus an der New York Fashion Week teilnehmen und dort Models, Instagram-Stars und sogar Hunde für ihren Auftritt auf dem Laufsteg vorbereiten.