Unfall in Bonn Bagger bricht in Straße am Fritz-Schroeder-Ufer ein

Bei Kanalarbeiten am Fritz-Schroeder-Ufer in Bonn ist am Mittwochmittag ein Bagger eingebrochen und mehrere Meter tief ins Erdreich eingesunken. Personen saßen zu dem Zeitpunkt nicht in dem Baufahrzeug. Verletzt wurde niemand, wie das Presseamt der Stadt Bonn mitteilte. Am Nachmittag konnte der Bagger geborgen werden. Zwei Autokräne zogen das Fahrzeug aus der Einbruchstelle, es wurde neben der Einbruchstelle gesichert abgestellt.