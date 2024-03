Unfall in Bonn Bagger bricht in Straße am Fritz-Schröder-Ufer ein

Bonn · In der vergangenen Woche ist am Fritz-Schröder-Ufer in Bonn ein Stück des Abwasserkanals eingebrochen. An diesem Mittwoch sollte der Kanal repariert werden. Dabei kam es zu einem Unfall.

13.03.2024 , 14:43 Uhr

Ein Bagger ist in die Straße am Fritz-Schröder-Ufer eingebrochen. Foto: Benjamin Westhoff





Bei Kanalarbeiten am Fritz-Schröder-Ufer in Bonn ist am Mittwoch ein Bagger eingebrochen und mehrere Meter tief ins Erdreich eingesunken. Personen saßen zu dem Zeitpunkt nicht in dem Baufahrzeug. Verletzt wurde niemand, wie das Presseamt der Stadt Bonn mitteilt. Der Bagger soll im Anschluss mit Hilfe von zwei Autokränen geborgen werden. Vergangene Woche war an der Straße zwischen Wachsbleiche und der Straße Rosental ein Stück des städtischen Abwasserkanals eingebrochen. An diesem Mittwoch sollte nach Angaben der Stadt Bonn ein Unternehmen damit beginnen, den Kanal zu reparieren. Während der Baueinweisung sei der Bagger, der nahe der vermuteten Schadensstelle abgestellt war, plötzlich eingebrochen. Die Einbruchstelle ist rund vier mal vier Meter groß, der Bagger bis zu vier Meter tief eingesunken. Abwasserkanal am Fritz-Schroeder-Ufer eingebrochen Bauarbeiten in Bonn Abwasserkanal am Fritz-Schroeder-Ufer eingebrochen Die Stadt sperrte den Bereich ab. Die Kanalunterhaltung des Tiefbauamtes nahm eine vorhandene Abwasserüberleitung in Betrieb, um den Abwasserfluss zu gewährleisten, heißt es weiter. Weitere Berichterstattung folgt.

(ga)