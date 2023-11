Einschnitte bei FSJ zurückgenommen So klappt es mit dem Freiwilligendienst in Bonn

Klassisch in Kindergärten, Krankenhäusern oder Einrichtungen für Senioren und Behinderte. Aber auch in der Denkmalpflege, in Bibliotheken, Jugendtheatern, Musikschulen oder Jugendzentren und bei Sportvereinen gibt es Stellen. Auch Einsätze im Ausland in der Entwicklungszusammenarbeit sind möglich. Neben Wohlfahrtsorganisationen setzt auch die Stadt Bonn auf Freiwillige – vor allem in ihren Kindergärten, aber auch im Forst und im Haus der Natur.