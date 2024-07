SWB-Konzertsommer im Parkrestaurant Rheinaue Fünf Tage die Woche kostenlose Live-Musik in Bonn

Bei gut besuchten Konzertabenden oder parallel stattfindenden Veranstaltungen in der Rheinaue kann es auch schon mal schwierig werden, in näherer Umgebung einen Parkplatz zu finden. Wenn der Hauptparkplatz der Rheinaue voll ist, so wie am Dienstagabend, empfiehlt es sich, seinen Wagen im Johanniterviertel abzustellen. Über die Fußgängerbrücke, die über die Ludwig-Erhard-Allee führt, kommt man nach einem rund zehnminütigen Fußweg am Parkrestaurant an.