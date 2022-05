Zwei Fahrzeuge kollidiert : Fünf Verletzte bei Unfall auf Kölnstraße in Bonn

Fünf Verletzte bei Unfall auf Kölnstraße in Bonn

Eines der am Unfall beteiligten Fahrzeuge. Foto: Andreas Dyck

Bonn Bei einem Unfall auf der Kölnstraße in Bonn sind in der Nacht zu Sonntag fünf Personen leicht verletzt worden. Zwei Fahrzeuge waren kollidiert.

Fünf Leichtverletzte sowie zwei schwer bechädigte Fahrzeuge - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Nacht auf Sonntag an der Kölnstraße. Wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, waren gegen Mitternacht zwei Fahrzeuge auf der zweispurigen Straße in Höhe des Stiftsplatzes bei höherer Geschwindigkeit kollidiert, nachdem der Fahrer eines der beiden Autos beim Fahrspurwechsel den neben ihm fahrenden Wagen übersehen hatte.