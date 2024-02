Energiepreise bei den SWB Für manche Kunden in Bonn steigt der Strom- und Gaspreis

Nicht alle Kunden der Stadtwerke Bonn (SWB) können sich ab dem 1. April dieses Jahres über Preissenkungen bei Gas und Strom freuen. Wie die SWB auf Nachfrage mitteilten, gibt es auch Verbraucher, die ab dem Frühjahr deutlich mehr zahlen müssen als gegenwärtig. Die stärkste Erhöhung gibt es bei einer Variante des Beethoventarifs – sowohl beim Strom als auch beim Gas. Deutlich ist der Kostensprung bei Verträgen mit Kostengarantie, die zwischen Februar 2021 und Oktober 2021 abgeschlossen wurden. „Der Preis stammt also noch aus einer Zeit vor der Energiekrise und wurde durch die EEG-Abschaffung (Anm. d. Redaktion: Erneuerbare-Energien-Gesetz) im Jahr 2022 noch einmal deutlich reduziert“, sagte die stellvertretende SWB-Sprecherin Silke Elbern. Diese Kunden profitierten in den vergangenen Jahren von günstigen Konditionen, obwohl die Energiepreise am Markt in die Höhe gingen.