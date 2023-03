Internationaler Frauentag in Bonn : Für mehr Weiblichkeit in Beruf und Gesellschaft

Kristina Mainz-Riehl informiert an einem Infostand zu den Beratungsangeboten von ProFamilia. Foto: Abir Kassis

30 Bonner Organisationen, Vereine und Beratungsstellen informieren anlässlich des Weltfrauentags im Stadthaus. Die Themen drehen sich um Beruf, Familie und vieles mehr.



Von Abir Kassis

Freiheitskämpfe von Frauen im Iran, in der Ukraine und in Afghanistan machen das Thema Geschlechtergleichheit am diesjährigen Weltfrauentag präsenter denn je. Für Mittwoch hatten die Gleichstellungsstelle der Stadt Bonn aus diesem Anlass zu einem vielfältigen Programm ins Stadthaus eingeladen.

30 Bonner Organisationen, Vereine und Beratungsstellen waren mit Informationsständen vertreten. Darüber hinaus konnten Besucherinnen und Besucher an Workshops, Lesungen und Impulsvorträgen teilnehmen.

In einer Lesung aus seinem Buch „Was Männer kosten“ bezifferte Wirtschaftswissenschaftler Boris von Heesen den Preis toxischer Männlichkeit mit 63 Milliarden Euro jährlich. Diese Summe gebe der Staat aus, weil es vornehmlich Männer seien, die an Süchten leiden, Verkehrsunfälle verursachen, durch ungesunde Lebensweisen erkranken, im Gefängnis sitzen oder Wirtschaftskriminalität betreiben.

Seine Thesen begründete von Heesen mit statistischen Belegen und plädierte für politische Rahmenbedingungen und eine Reform in der Bildungspolitik, etwa durch die Auflösung von Stereotypen, um den „ungesunden patriarchalen Strukturen“ ein Ende zu setzen. Zudem sprach er sich für die Einführung eines „Gleichstellungsmonitors“ aus, der mittels spezifischer Messkriterien auf einer Karte aufzeigt, in welchen Regionen noch Aufholbedarf besteht.

Für die Leiterin der städtischen Gleichstellungsstelle Stephanie Clemens-Krämer stehen besonders die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die verhältnismäßige Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen sowie die Überwindung von Rollenklischees im Fokus.

„Wir möchten auch erreichen, dass sich mehr Frauen für technische Berufe interessieren – und umgekehrt. Für Kitas oder Seniorenheime wünschen wir uns mehr Männer“, so Clemens-Krämer.

Viele Besucher

Gut besucht waren die Informationsstände im Stadthaus-Foyer, als Oberbürgermeisterin Katja Dörner in einem Grußwort auf die Bedeutung von Geschlechtergleichheit hinwies. „Ich sage immer gerne: Frauen brauchen die drei ‚R’ – Rechte, Repräsentanz und Ressourcen.“ Über mehr Repräsentanz von Frauen in ihrem Unternehmen würde sich Antje Vödisch, Gleichstellungsbeauftragte bei Bonnorange freuen. Denn abseits von der Verwaltung seien lediglich acht der insgesamt mehr als 400 Mitarbeiter im Unternehmen weiblich. Deshalb warb sie am Mittwoch an einem Infostand für Berufe in der Stadtreinigung oder auf hiesigen Wertstoffhöfen.

„Mehr Weiblichkeit würde unseren Teams guttun. Gemischte Teams wirken harmonischer, freundlicher und die Atmosphäre ist besser“, sagt Vödisch. 2009 habe die erste Kollegin einen Job in der Stadtreinigung angefangen – und sei bis heute dabei. Über Netzwerkveranstaltungen und Aktionstage wie dem heutigen bemühe man sich um weibliches Personal. „Alle Tätigkeitsbereiche, die wir anbieten, sind wichtig und tragen zu mehr Nachhaltigkeit bei. Man sieht auch das Ergebnis seiner Arbeit, und sie wird geschätzt“, so Vödisch.

Kristina Mainz-Riehl machte am Mittwoch an einem Stand auf Beratungsangebote von ProFamilia rund um Sexualität, Verhütung, Kinderwunsch, Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch aufmerksam. „Das Thema Abtreibung muss enttabuisiert werden, auch weil statistisch gesehen jede Frau mindestens eine andere kennt, die einen Schwangerschaftsabbruch vorgenommen hat“, so Mainz-Riehl. Derzeit gebe es lediglich zwei Bonner Frauenärzte, die Abtreibungen durchführen. Obwohl in Deutschland jährlich 100.000 Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt würden, sei das Thema in der Facharztausbildung nicht vorgesehen.