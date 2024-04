Klimaneutrale Stadt Bonn Für städtische Unternehmen wird die Klimaneutralität zum Kraftakt

Die Stadtverwaltung und ihre kommunalen Betriebe haben einen großen Anteil an den Treibhausemissionen innerhalb der Stadtgrenzen. 40 Prozent des CO 2 -Ausstoßes werden im Stadthaus produziert, in städtischen Kindergärten, im Heizkraftwerk der Stadtwerke oder bei der Müllabholung durch Bonnorange beispielsweise. Die Frage, die sich die Stadt stellt, um vor der eigenen Haustür zu kehren und das beschlossene Ziel für eine klimaneutrale Stadt bis 2035 erreichen zu können, lautet: Auf welche Weise lässt sich diese Klimaneutralität erreichen. Ausgerichtet ist sie auf die Einhaltung des 2016 in Kraft getretenen Pariser Klimaabkommens, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu beschränken.