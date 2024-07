Heiderhof soll Bücherschrank bekommen Fürs Leseprojekt fehlen noch 2000 Euro

So ein Bücherschrank ist praktisch, ein regelrechtes Überraschungsei. Denn wer weiß, welche Schätze sich hinter seiner Tür verbergen. Wer sie öffnet, findet vielleicht einen Bestseller, eine Rarität oder jede Menge nützliches Wissen. Vielleicht auch unnützes, dann trägt es zumindest zur Unterhaltung bei. Sich all dieser und weiterer Vorteile bewusst, will nun auch der Bürgerverein Heiderhof (BVH) einen solchen Schrank in seinem Ortsteil aufstellen. Alles ist bereits geplant, ein Sponsor gefunden: Doch es fehlen noch 2000 Euro.