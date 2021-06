Fußball-EM 2021 : An diesen Orten gibt es Public Viewing in Bonn

Public Viewing in der Bonner Innenstadt (Archivfoto). Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Es geht wieder los: Ab Freitag rollt der Ball bei der auf dieses Jahr verschobenen Fußball-Europameisterschaft. Trotz Corona gibt es Angebote für Public Viewings in Bonner Kneipen - allerdings unter bestimmten Regeln. Wir geben einen Überblick.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dierk Himstedt

Ein Jahr lang mussten Fußball-Fans auf die wegen der Corona-Pandemie verschobene EM warten. Ab Freitagabend, 11. Juni, 21 Uhr ist es nun mit der Eröffnungspartie Türkei gegen Italien soweit. Und fest zu den Fußball-Meisterschaften gehört für die Fans daheim eigentlich auch das Public-Viewing in Restaurants und Kneipen, in den Straßen und auf den Plätzen Bonns. Allerdings wird es, auch wenn es aufgrund sinkender Inzidenz-Werte mehr Lockerungen der Corona-Regeln gibt, weniger Möglichkeiten als üblich geben, die Spiele im Freien zu schauen.

So eine WM – und da braucht man nicht erst bis zum „Wunder von Bern“ des Jahres 1954 zurückzugehen – liefert den Stoff für kollektive Erinnerung. Im Idealfall natürlich eine positive. Zumindest die logistischen Voraussetzungen scheinen in Bonn auch in diesem Sommer wieder gelegt. In vielen Familien, Freundeskreisen und Vereinen steht das erste Gruppenspiel der deutschen Mannschaft am Sonntag gegen Mexiko längst im Kalender. Auch in den meisten Kneipen dürften in den kommenden vier Wochen die Zeichen auf Fußball stehen.

Info Ausnahmeregel für Public Viewing im Freien Eigentlich gilt in der Außengastronomie ein generelles Beschallungsverbot. Allerdings dürfen in Bonn alle Spiele der Fußball-EM bis 24 Uhr übertragen werden, da die Stadtverwaltung Gastronomen auf Antrag eine Ausnahmegenehmigung nach Landes-Immissionsschutzgesetz erteilt. Zuvor hatte das NRW-Umweltministeriums die Übertragungen in der Außengastronomie trotz Lärmschutz bis 24 Uhr grundsätzlich ermöglich. Umweltministerin Ursula Heinen-Esser appellierte jedoch an die Menschen, sich an die geltenden Regeln zu halten.

Tausende Plätze für Fußballfans

Und dann gibt es natürlich noch die Übertragungen im Freien – gemeinhin als Rudelgucken bekannt. Mehr als 40 Gaststätten hatten bis Ende der vergangenen Woche von der Bonner Stadtverwaltung eine Genehmigung dafür erhalten, die Spiele auf Großbildschirmen oder Leinwänden auf ihren Terrassen oder in ihren Biergärten zeigen zu dürfen. Dort könnten die Rudel diesmal zwar kleiner werden als bei vergangenen Gelegenheiten, der Anzahl der Angebote aber tut das keinen Abbruch. „Hautnahes Mitfiebern“ in der Arena am Beueler Rheinufer mit der sieben mal drei Meter großen Freiluft-Leinwand bei freiem Eintritt und ohne Mindestverzehr verspricht etwa das Kameha Grand Hotel. Schon seit zehn Monaten, so heißt es beim Management, sei man am Bonner Bogen in Oberkassel mit den Vorbereitungen beschäftigt, während auf der Internetseite ein Countdown die Zeit bis zum Anpfiff herunterzählt. Die Kameha-Crew rechnet mit bis zu 3000 Besuchern.

Hinzu kommen Übertragungen in geschlossenen Gebäuden. Mehr als 1200 Plätze und damit ein großes WM-Spektakel bietet diesmal beispielsweise das Brückenforum an der Kennedybrücke in Beuel. Auch dort ist der Eintritt frei, das Mindestalter liegt bei 16 Jahren. Wetterunabhängiges Feiern ist auch im Kinopolis in Bad Godesberg möglich. Dort sind vor allem die bequemen Kinosessel ein Argument, und auch dort gilt: Eintritt frei, kein Mindestverzehr. Um den Zulauf zu kanalisieren, muss man sich am Tag des Spiels trotzdem Gratiskarten holen. Pro Person gibt es maximal vier Tickets. Kameha, Brückenforum und Kinopolis – das sind diesmal aber schon die größeren Formate.

Städte wie Düsseldorf, Köln und auch Bonn verzichten ganz auf eigene, von der Verwaltung organisierte Veranstaltungen. Für das scheinbar rückläufige Interesse an den Megapartys gibt es mehrere Erklärungen: Solche Veranstaltungen seien „aus der Mode gekommen“, hieß es jetzt lapidar bei der Kölner Stadtverwaltung. Der Fanexperte Gunter Pilz nannte als Grund die technischen Möglichkeiten vieler Privathaushalte, die ihre Wohnzimmer inzwischen zu kleinen Kinosälen ausgebaut hätten. Zudem sei die WM 2006 im eigenen Land wegen des hohen Identifikationsfaktors ein besonderes, „volksverbindendes Element“ gewesen.

Wie weit das Echo solchen Rigorismus reicht, wird sich zeigen. Unter den Gastgebern, die nun die Leinwand aufspannen, sind jedenfalls viele alte Bekannte – vom „Shaker's“ an der Bornheimer Straße über die „Mausefalle“ und die Restaurants am Kaiserplatz bis zu „Harmonie“ und „BarRoon“ (früher „Zinnober“, noch früher „Apfel“). Dort erwartet die Wirte Schwerstarbeit, aber auch enorme Einnahmen – sofern die Bierversorgung der Menge funktioniert. Allein bis zum 28. Juni werden insgesamt 48 Vorrundenspiele ausgetragen, die bis auf eines vor 22 Uhr beendet sein werden.

Ab dem Achtelfinale beginnen acht Spiele erst um 20 Uhr und werden – mit möglicher Verlängerung und Elfmeterschießen – erst nach 22 Uhr, aber vor 23 Uhr beendet sein. Auch ein spätes deutsches Siegtor im Endspiel wird es diesmal definitiv nicht geben: Weder durch Mario Götze, denn der ist nicht dabei; noch eine halbe Stunde vor Mitternacht. Das Finale in Moskau wird am Sonntag, 15. Juli, um 17 Uhr angepfiffen.