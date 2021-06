Public Viewing in der Gastronomie : Stadt Bonn erlaubt EM-Übertragung mit Einschränkungen

Fußball auf der Leinwand wird es aufgrund der Pandemie zur EM 2021 weniger zu sehen geben. Foto: MLH/Horst Müller

Update Bonn Am Freitag beginnt die Fußball-EM. Die Bonner Gastronomen dürfen die Spiele zwar zeigen, allerdings gelten erhebliche Einschränkungen. Die Betriebe reagieren unterschiedlich auf die Regelungen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sofia Grillo

Ein Jahr lang mussten Fußball-Fans auf die verschobene EM warten. Am 11. Juni soll es dann aber soweit sein. Fest zu den Turnieren gehört eigentlich das Public Viewing in den Restaurants und Kneipen, in den Straßen und auf den Plätzen Bonns. Auch in diesem Jahr ist das möglich, allerdings unter deutlichen Einschränkungen.

Die Stadt Bonn teilt auf GA-Anfrage mit: „Grundsätzlich ist Public-Viewing unter Einhaltung der Vorgaben der Corona-Schutzverordnung, insbesondere für die Gastronomie im Außenbereich, erlaubt.“ Allerdings dürfen die Spiele nur ohne Ton und demnach auch nicht über Lautsprecheranlagen übertragen werden, heißt es von der Stadt.

Aktuell ist in Bonn die Nutzung der Außengastronomie nur mit einem bestätigten Negativ-Testergebnis oder für Geimpfte oder Genesene möglich. Die Gäste müssen an den Plätzen platziert werden und die einfache Rückverfolgbarkeit muss gewährleistet sein. Die Mindestabstände von 1,5 Metern müssen zwischen den Tischen und den Sitzplätzen eingehalten werden. Eine Trennwand zwischen den Tischen ermöglicht, dass die Tische enger gestellt werden können. Die Stadt weist darauf hin, dass die Betriebe, die die Spiele zeigen, auch für eventuell entstehende Personenansammlungen rund um ihre Betriebe verantwortlich sind.

Dass die Gastronomen keinen Ton übertragen dürfen, hänge nach Angaben der Stadt Bonn mit fehlenden rechtlichen Grundlagen zusammen. Üblicherweise haben die Gastronomen in den vergangenen Jahren eine Ausnahmegenehmigung nach Landes-Immissionsschutzgesetz erhalten, sodass sie die Spiele bis 23 Uhr mit Ton übertragen dürfen. Diese Genehmigung gibt es in diesem Jahr nicht. Laut Presseamt der Stadt Bonn entscheidet das Land NRW über die Möglichkeit einer solchen Außnahmeregelung, die wiederum die Kommunen befähigt, die Genehmigung den Gastronomen zu erteilen. In diesem Jahr habe sich das Land NRW aber gegen eine Ausnahmeregelung entschieden, so die Stadt.

Lesen Sie auch Mit Erfahrung und Eroberungsgeist : Das verspricht der Kader für die Fußball-EM

Unterschiedliche Reaktionen von Bonner Gastronomen

Damit gehen die Gastronomen in Bonn unterschiedlich um. Die Kneipe „Bla“ in der Bonner Altstadt teilt auf Anfrage mit, dass sie die Spiele tonlos übertragen werde. Auch der Biergarten „Alter Zoll“ möchte die Spiele unter den gegeben Bedingungen zeigen. Der Besitzer des Biergartens „Zum blauen Affen“, Sino Slavicek, wollte die Spiele auf einer großen Leinwand übertragen. Davon will er auch weiterhin nicht absehen und werde dies nun gezwungenermaßen ohne Ton machen. Auch der Inhaber des Brauhaus am Ennert, Uwe Lorbetzki, hat damit geplant, die EM auf mehreren Bildschirmen und mit Beschallung übertragen zu dürfen. Dass der Ton nun wegfällt, sei für ihn nicht logisch und sehr ärgerlich, sagt er dem General Anzeiger. Doch auch er möchte dennoch das Public Viewing unter denen gegebenen Bedingungen anbieten.

Der Inhaber der Kneipe „Nyx“, Ragnar Fleischmann, hat sich nun dagegen entschieden, die Spiele zu zeigen. Für ihn ist die Regelung nicht umsetzbar und nicht realistisch: „Ich müsste ja auch dafür sorgen, dass die Menschen am Abend bei den Spielen nicht jubeln, um Lärm zu vermeiden.“ Er ärgert sich über die Regelungen: „Das bedeutet, dass die Menschen die Spiele wieder in ihren eigenen Wohnungen schauen werden, und nicht geregelt, mit Kontaktverfolgung und Abstand in der Gastronomie.“ Für ihn wäre die EM eine wichtige Einnahmequelle gewesen - gerade nach 15 Monaten Pandemie. Dass er nun die Spiele nicht zeigen kann, bedeutet wiederum weniger Kunden in der Zeit der EM. „Die Menschen werden nicht zugunsten der Gastronomie auf ein wichtiges Spiel verzichten“, weiß Fleischmann.

Lesen Sie auch Kulturgarten 2021 : BonnLive kündigt weitere Open-Air-Konzerte in Bonn an

Einige Gastronomen sind sich noch nicht sicher, ob sie Public Viewing anbieten wollen. So auch das Brauhaus Bönnsch. Sollte der Inzidenz-Wert weiterhin über 50 sein in Bonn, werde man vermutlich drauf verzichten, so eine Mitarbeiterin des Brauhauses. Auch das Parkrestaurant Rheinaue teilt mit, dass man noch nichts geplant habe.

Normalerweise hat der Inhaber des „Nyx“ in der Altstadt ein großes Public Viewing auf dem Frankenbadplatz angeboten. Das fällt in diesem Jahr aus. Genauso wie weitere große Public-Viewing-Veranstaltungen der vergangenen Jahre: Es wird kein Rudelgucken im Kinopolis geben, genauso wenig wie im Brückenforum in Beuel oder am Hotel Kameha am Rhein.