Fußball-EM 2024 Hunderte schottische Fans feiern in der Bonner Innenstadt

Bonn · Heute spielt Schottland bei der Fußball-EM in Köln gegen die Schweiz. In den Tagen davor zog es viele schottische Fans nach Bonn. Zahlreiche feierten in der Innenstadt.

19.06.2024 , 12:13 Uhr

Die schottischen Fans feierten am Montag ein spontanes Fest in der Bonner Innenstadt. Foto: Constantin Graf

Von Constantin Graf