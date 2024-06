Fußballfans feiern in Bonn Was ist beim Autokorso erlaubt und was nicht?

Bonn · Fußball, Autos, Emotionen: Türkische Fans haben am Mittwochabend mit einem Autokorso den Bertha-von-Suttner-Platz in Bonn lahmgelegt und ausgelassen gefeiert. Aber: Was ist überhaupt erlaubt? Und welche Probleme macht der gekappte Cityring?

27.06.2024 , 19:03 Uhr

Der letzte große Autokorso in Bonn mit Deutschland-Fans ist schon zwölf Jahre her. Damals feierte man das EM-Viertelfinale. Foto: Barbara Frommann/BARBARA FROMMANN

Von Nicolas Ottersbach Redakteur Bonn