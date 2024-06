Fußball-EM 2024 Sicherheit auf Kosten von Ehrenamtlichen und Steuerzahlern

Hunderttausende Fans werden die Fußball-EM in Nordrhein-Westfalen feiern. Für die Sicherheit sorgen nicht nur die Polizei, sondern auch die Hilfsorganisationen, die den Sanitätsdienst bei den Großereignissen stellen. Die Bonner Retter sind damit so ausgelastet, dass sie andere Veranstaltungen nicht betreuen können. Kritik gibt es an der Finanzierung, denn vieles wird durch Ehrenamtliche aus dem Katastrophenschutz gestemmt.