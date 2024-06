Fußball-EM 2024 Mitreißende Stimmung beim Public Viewing im Biergarten am Alten Zoll

Fast wäre das Public Viewing im Biergarten am Alten Zoll in Bonn buchstäblich ins Wasser gefallen. „Das Event hätte bei uns aber so oder so stattgefunden – außer, es hätte eine amtliche Unwetter-Warnung gegeben“, erklärte Geschäftsführer Torben Wetzel am Mittwochabend. Kurz vor Anpfiff des Vorrundenspiels Deutschland gegen Ungarn klarte der Himmel über dem Brassertufer dann schließlich auf und bescherte mehreren hundert Fans eine willkommene Abwechslung nach den Schauern der vergangenen Tage.