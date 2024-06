Fußball-EM 2024 So profitieren Bonner Hotels und Gastronomie von Fußballfans

Sie tragen blaue Trikots, Flaggen mit Andreas-Kreuz und nicht selten auch Kilts – ohne Frage sind die neuen Gäste in Bonn kaum zu übersehen. Die Rede ist natürlich von den schottischen Fußball-Fans, die anlässlich der Fußball-EM nach Deutschland gereist sind. Da am Mittwoch Schottland sein zweites Gruppenspiel in Köln bestritt, haben seit Anfang der Woche etliche Schotten ihr EM-Quartier in der Bundesstadt gefunden. Bereits am Montagabend zog es die Gäste in die Bonner Gastronomie, wo sie bewiesen, wie trinkfest und feierlustig sie sein können. Aber was sagen Hoteliers und Gastronomen dazu?