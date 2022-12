Fußball-WM: Spiel um Platz drei : Keine Feiern marokkanischen Fans in der Bonner Innenstadt

Kurzzeitig wurde der Bertha-von-Suttner-Platz am Samstagabend von der Bonner Polizei gesperrt. Grund waren mögliche Feiern der marokkanischen Fans nach dem WM-Spiel in Katar um den dritten Platz. Foto: Petra Reuter

Bonn Nach der Niederlage im Spiel um Platz drei bei der Fußball-WM in Katar fanden am Samstagabend keine Feiern der marokkanischen Fans in der Bonner Innenstadt statt.



Fünf Minuten vor dem Ende des Spiels um Platz drei bei der Fußball-WM in Katar sperrte die Polizei Bonn kurz vor 18 Uhr vorsorglich den Bertha-von-Suttner-Platz für Verkehr. Marokka verlor das Spiel gegen Kroatien. Die marokkanischen Fan-Feiern bleiben aus.

„Wir haben nach rund 10 Minuten die Sperrungen wieder aufgehoben, als klar war, dass es zu keinen großen Auto-Korsos kommen wird“, sagte der Bonner Polizeisprecher am Samstagabend nach dem Spiel.

