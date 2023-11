Unfall in Bonn-Kessenich Fußgänger wird von Auto angefahren und verletzt

Am frühen Dienstagabend gegen 18 Uhr ist es in der Hausdorffstraße in Kessenich zu einem Unfall mit einem Auto und einem Fußgänger gekommen. Das bestätigt die Polizei Bonn. Demnach sei der Mann von einem Auto touchiert und leicht verletzt worden. Nach einer ambulanten Behandlung habe der Mann den Unfallort wieder verlassen können.