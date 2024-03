Fußgänger in Castell angefahren 83-Jähriger stirbt an schweren Verletzungen nach Autounfall

Das Auto erfasste den 83-Jährigen, sodass er zu Boden fiel und schwere Verletzungen am Kopf erlitt. Rettungssanitäter, die die Erstversorgung am Unfallort übernahmen, konnten den Mann direkt nach dem Unfall noch ansprechen. Die Einsatzkräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo sich sein Zustand jedoch verschlechterte. In der Nacht zu Samstag verstarb der Mann dann in Folge der schweren Verletzungen.