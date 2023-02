Bundeskanzlerplatz : Fußgängerbrücke wieder geöffnet

Der Bürokomplex am Bundeskanzlerplatz ist zu guten Teilen bezogen. Bis Mitte des Jahres will der Bauträger die Rampe zur Reuterstraße und die Katharina-Focke-Straße hergerichtet haben. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Am „Neuen Kanzlerplatz“ ist auch die Parkfläche unter der Reuterbrücke weitgehend wieder zugänglich. Der Bauträger will die Straßen rund um den Bürokomplex bis Mitte des Jahres fertigstellen. Die Zukunft der Bahnbrücke ist noch unklar.

Die Straßenbauarbeiten rund um den Bürokomplex „Stadtquartier Neuer Kanzlerplatz“ am Bundeskanzlerplatz sind mittlerweile im Gange. Bagger baggern derzeit insbesondere in der Katharina-Focke-Straße, die vor der Namensumbenennung Straßburger Weg hieß. Noch gelten auf dieser neben der Bahntrasse verlaufenden Straße verkehrliche Einschränkungen auf einer engen provisorischen Fahrspur: Es ist eine Busspur eingerichtet, Radfahrer können in beide Richtungen fahren. Wenn die Bauarbeiten dort beendet sind, sollen, so teilt es das Presseamt mit, Busse in beide Richtungen aneinander vorbeifahren können. „Darüber hinaus sind Geh- und Radwege in beiden Richtungen nutzbar“, sagte Vize-Stadtsprecher Marc Hoffmann.