Veranstaltung auf dem Markt : GA-Diskussion mit Bonner Kandidaten vor der Wahl

Bonn GA-Leser haben am Samstag, 4. September, vor dem Alten Rathaus die Möglichkeit, den aussichtsreichsten Bonner Direktkandidaten für die anstehende Bundestagswahl auf den Zahn zu fühlen.

Die Bundestagswahl am 26. September könnte eine Richtungsentscheidung für die deutsche Klima- und Verkehrspolitik werden. Wer Bonner Direktkandidatinnen und –kandidaten einmal live auf den Zahn fühlen möchte, hat in Kürze bei einer Diskussionsveranstaltung des General-Anzeigers die Gelegenheit dazu. Am Samstag, 4. September, lädt die Redaktion unter freiem Himmel auf den Markt in der Bonner Innenstadt ein.