Immobilienmesse im Telekom Dome Auf dem Markt ist wieder deutlich mehr Bewegung

Einer der Experten vor Ort ist Roland Kampmeyer, Inhaber eines gleichnamigen Kölner Immobilienunternehmens, das auch in der Bundesstadt ein Büro hat. Was den Bonner Immobilienmarkt angeht, so hat sich dieser aus Kampmeyers Sicht in der Krise seit 2022 als sehr robust und preisstabil erwiesen: „Wir sind jetzt wieder an dem Punkt angekommen, wo mehr Kaufinteresse besteht und die Preise bereits leicht steigen“, sagt Kampmeyer, das insbesondere auch im Hinblick auf die stabilisierten Zinsen mit einer leichten Tendenz in Richtung drei Prozent.