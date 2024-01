Interview mit Bonner Psychologen „Winter-Depressionen“ sind in unseren Breiten weit verbreitet

Die Feiertage sind vorbei, das Wetter kalt und grau – das schlägt bei vielen Menschen auf die Stimmung. Der „Blue Monday“ (trauriger Montag), der dritte Montag im Jahr, ist angeblich der traurigste Tag des Jahres. Der britische Psychologe Cliff Arnall soll eine Formel aufgestellt haben, um diesen Tag zu ermitteln. Zum ersten Mal veröffentlicht hat diese Formel allerdings ein Reiseunternehmen Anfang der 2000er Jahre – also alles nur ein Marketingtrick, um Menschen in den Urlaub zu locken? Das mag durchaus sein. Dass es saisonale Stimmungsschwankungen gibt, stimmt aber trotzdem, sagt der Chefarzt der Bonner Oberberg Tagesklinik, Bastian Willenborg. Im Interview erklärt er zum „Blue Monday“, was Traurigkeit ist, warum man das Gefühl zulassen sollte und wie es sich von psychischen Erkrankungen unterscheidet.