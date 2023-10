Veranstaltung mit Lydia Benecke Seien Sie live bei einer Podcast-Aufnahme für „Akte Rheinland“ dabei

Zum zweiten Mal findet eine Live-Aufnahme des GA-Crime-Podcasts „Akte Rheinland“ statt: am Montag, 31. Oktober, um 19 Uhr im Contra-Kreis-Theater in Bonn, Am Hof 3-5. Tickets für die Veranstaltung gibt es bei Bonnticket. Wie bei der Premiere im vergangenen Jahr wird auch diesmal Kriminalpsychologin Lydia Benecke dabei sein.