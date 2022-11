Galeria Karstadt Kaufhof in Bonn : Galeria-Schaufenster zeigt dieses Jahr winterliches Bärenland

Die Steiff-Bärenwelt im Kaufhof. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Bei Galeria am Münsterplatz in Bonn sind wieder die Steiftiere los. Dieses Jahr gibt es im Schaufenster des Kaufhauses ein winterliches Bärenland zu sehen.

In Bonn sind wieder die Steifftiere los – wie schon seit annähernd 40 Jahren. So freuen sich meist mehrere Generationen über die aufwendige, bewegliche Dekoration bei Galeria Karstadt Kaufhof. Die Älteren schwelgen in Erinnerungen, die Jüngsten kommen aus dem Staunen bei der Winterlandschaft nicht mehr heraus. Diesmal geht es für alle ins Bärenland, wie es Jürgen Grün vom Unternehmen mitteilt: „Die Kinder sind wirklich total begeistert von der Inszenierung.“ Da schüttelt ein Teddy wie Frau Holle die Plümos aus, ein anderer haut mit dem Klopfer den Staub aus dem Teppich, während die Familie darunter – durch ein Astloch zu sehen – in ihrem Baumhaus zu Abend isst. Pferde ziehen mit aller Kraft eine Schneekutsche den steilen Hang hoch, kleine Raufbolde klettern an einem Zaun herum.

Im winterlichen Bärenwald haben zwischen auch viele Freunde ihren Platz: schnatternde Gänse, quakende Fröschlein und knuddelige Häschen. Igel Mecki schlägt ein Fass an, seine Frau schenkt das Bier in Krügen aus. Es ist also jede Menge los rund um den hohlen Baum.

Foto: Meike Böschemeyer Die Steiff-Bärenwelt im Kaufhof.

