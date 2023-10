Feuer in Dransdorf Brand mit großer Rauchwolke löst Feuerwehreinsatz aus

Dransdorf · In Dransdorf hat der Brand einer Gartenhütte in der Straße An der Dransdorfer Burg einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bonn sowie weitere Beamte der Polizei rückten aus.

18.10.2023, 19:23 Uhr

Die Rauchwolke war bis mehrere Kilometer weit sichtbar. Foto: Emre Koc





Von Petra Reuter & Emre Koc