Französische Siedlung in Bonn : Gartenanlagen sollen auch geschützt werden

Nordstadt Viele Bürger sind mit der neuen Erhaltungs- und Gestaltungssatzung für die Französische Siedlung zufrieden. Einiges soll aber überarbeitet werden, etwa Einschränkungen für Fotovoltaik.

30 Personen hatten am Dienstagabend an der Infoveranstaltung im Ratssaal des Stadthauses teilgenommen. Die Stadt hatte in Bürgerbriefen dazu eingeladen, bei der über die Hintergründe und die aus der Satzung resultierenden Regeln für Sanierungen und Bebauungen informiert wurde. Die Ortsteilplanung, eine Unterabteilung des Stadtplanungsamtes, hatte nach Beschluss des Stadtrates die Erhaltungs- und Gestaltungssatzung für das Areal zwischen Chlodwigplatz, Ellerstraße, Kaiser-Karl-Ring und Abendrealschule sowie den in sich geschlossen angelegten Wohnblock am Sachsenweg erarbeitet.