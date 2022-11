Abschlagszahlung im Dezember : Gas-Kunden verwirrt nach Schreiben der Stadtwerke Bonn

Auch das Kochen mit Gas ist teurer geworden. Die Abschlagszahlung im Dezember will der Bund übernehmen, um die Bürger zu entlasten. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Bonn Die Stadtwerke haben ihre Kunden über reduzierte Abschlagszahlungen im Dezember informiert. Die Schreiben fußen auf der bestehenden Gesetzeslage, sind mittlerweile aber überholt.

Die Stadtwerke Bonn haben ihre Kunden in den vergangenen Tagen angeschrieben, um über die Höhe der im Dezember fälligen Abschlagszahlung für Gas zu informieren. In den Schreiben wird ein reduzierter Abschlag angekündigt, der auf der noch bestehenden Gesetzesgrundlage fußt.

Gegenüber dem GA äußerten Leser Verwunderung, weil doch die Bundesregierung kundgetan hat, den Dezemberabschlag für die Bürger übernehmen zu wollen, um sie in Zeiten hoher Energiepreise finanziell zu entlasten. Das Kabinett hat am Mittwoch einen entsprechenden Beschluss für ein Aussetzen gefasst. Das Parlament muss dem noch zustimmen.

Information der SWB überholt

Auf Anfrage teilte SWB-Sprecherin Silke Elbern mit: „Der aktuelle Stand der Gesetzesentwürfe sieht vor, dass der Kunde den Dezemberabschlag nicht zahlen muss. Wenn dies so beschlossen wird, werden die Stadtwerke hierzu spätestens Mitte November auf der Homepage informieren.“ Die Erstattung sei allerdings noch nicht geregelt. Heißt: Kommt alles so, wie vom Kabinett beschlossen, wird auch für die Kunden der Stadtwerke der Dezember-Abschlag entfallen. Die verschickte Information ist also überholt.