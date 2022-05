Feuerwehr im Einsatz : Gasalarm in der Straße „Im Mühlenbach“ in Lengsdorf

Gasalarm in der Straße „Im Mühlenbach“ in Lengsdorf

An einem leer stehenden Gebäude in Lengsdorf stellten Mitarbeiter der Stadtwerke bei einer Routineüberprüfung einen Gasaustritt fest. Foto: Petra Reuter

Bonn-Lengsdorf Am frühen Abend wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr Bonn ein Gasalarm in der Straße „Im Mühlenbach“ im Ortsteil Lengsdorf ausgerufen. Das Gefährdungsgebiet wurde vorsichtshalber gesperrt.

Gegen 18.30 Uhr am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Bonn alarmiert. Mitarbeiter der Stadtwerke hatten bei einer Routineüberprüfung einen Gasaustritt an einer Baustelle vor einem unbewohnten Gebäude in der Straße „Im Mühlenbach“ gemeldet. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte einen niedrigen Gasaustritt an der Baustelle feststellen. In dem Gebäude wurde hingegen keine Gaskonzentration gemessen.