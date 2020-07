Gasgeruch wahrnehmbar : Gasleitung wird bei Bauarbeiten an der Uniklinik Bonn beschädigt

In Höhe des Notfallzentrums der Uniklinik Bonn wurde eine Gasleitung beschädigt. Foto: Volker Lannert

Bonn Am Dienstag wurde bei Bauarbeiten an der Uniklinik Bonn eine Gasleitung beschädigt. In der Umgebung des Lecks ist Gasgeruch wahrnehmbar. Die Leitung wird freigelegt.



Von Jana Henseler

Am Dienstagmorgen ist an der Uniklinik in Bonn eine Gasleitung beschädigt worden. Wie ein Pressesprecher der Feuerwehr auf GA-Anfrage mitteilte, sei die Leitung bei Bauarbeiten in Höhe des Notfallzentrums INZ beschädigt worden. Vor Ort sei ein Gasgeruch wahrnehmbar gewesen.

Die Leitung wurde bereits abgeriegelt. Es könne noch Restgas austreten, die Leitung stehe aber nicht unter Druck und es bestehe keine Gefahr für Personen oder Umwelt, hieß es.