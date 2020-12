Abhol- und Lieferservice : Burgerkette „burgerme“ eröffnet ersten Laden in Bonn

Dransdorf Bonn hat einen neuen Burgerladen: Das Münchener Unternehmen „burgerme“ hat am Dienstag seine erste Filiale in Dransdorf eröffnet. Zum Angebot gehört auch ein Lieferservice.

In Bonn ist der erste Laden der Burgerkette „burgerme“ an den Start gegangen. Am Dienstag eröffnete die Filiale an der Siemensstraße 17-21 in Dransdorf. „Wir freuen uns sehr, hier in Bonn zu eröffnen. Die umliegenden Unternehmen und Geschäfte machen den Standort besonders attraktiv für uns“, sagte Franchisepartner Fadl Honeish.