Menschenauflauf in Poppelsdorf : Bonner Gastwirt verstößt gegen Corona-Regeln

Menschenauflauf in Poppelsdorf

Bonn Zu viele Fußballfans haben am Mittwochabend auf der Außenterrasse der Gastromeile in Bonn-Poppelsdorf das Halbfinale der Champions League gesehen. Der Stadtordnungsdienst griff ein, für einen Gastronom dürfte es nun teuer werden.

Lauer Sommerabend und ein attraktives Fußballspiel: Das verlockte am Mittwochabend zahlreiche Fußballfans zu einem Besuch der Poppelsdorfer Gastromeile, wo bekanntlich Freiluft-Fernseher dazu einladen, die Spiele auf den Außenterrassen verfolgen zu können. Doch in Corona-Zeiten ist das schlichtweg nicht möglich, wie ein Gastronom jetzt zu spüren bekam. Er muss jetzt mit einem Bußgeld mit bis zu 2000 Euro rechnen.

Grund: Der Stadtordnungsdienst war am Mittwochabend in der Clemens-August-Straße im Einsatz, weil vor einer Gaststätte zahlreiche Besucher viel zu eng beieinanderstanden und -saßen und über die in den Eingangsbereichen der Gaststätte aufgestellten Fernseher das Champions-League-Halbfinale verfolgten.