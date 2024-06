Kommentar zur Uni-Besetzung Mit den Bonner Terror-Sympathisanten muss man nicht diskutieren

Die pro-palästinensischen Aktivisten in Bonn haben den Bogen endgültig überspannt. Bei allem Verständnis für ihre Emotionen und ihr Engagement vor dem Hintergrund des grauenvollen Gaza-Kriegs: Mit dem roten Dreieck, das die kleine, aber laute Gruppe am Mittwoch während der Besetzungsaktion in der Uni nutzte, hat sie sich für jeden ernsthaften Dialog disqualifiziert.