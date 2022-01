Kranken- und Geburtshäuser : Diese Geburtsstationen gibt es in Bonn und der Region

Symbolfoto. Foto: dpa/Caroline Seidel

Service Bonn 2021 sind in Bonn deutlich mehr Kinder zur Welt gekommen, als im Vorjahr. Das hat auch mit Schließungen von Geburtsstationen in der Umgebung zu tun. Wir geben einen Überblick, wo es Geburtsstationen und -häuser in Bonn und der Umgebung gibt, und was sie auszeichnet.

Der Ort, wo das eigene Kind zur Welt kommt, will gut gewählt werden. Manche werdende Eltern bevorzugen größtmögliche Sicherheit und umfassende medizinische Versorgung für Mutter und Kind, anderen wiederum sind eine angenehme Atmosphäre und möglichst wenig ärztliche Eingriffe wichtiger. Wir geben einen Überblick, welche Geburtskliniken und -häuser es in Bonn und der Region gibt und wie diese jeweils ausgestattet sind.

Gemeinschaftskrankenhaus Bonn

Die Geburtsklinik im Haus St. Elisabeth des Gemeinschaftskrankenhauses Bonn ist mehrfach als "Babyfreundliches Krankenhaus" ausgezeichnet worden. Die Abteilung legt nach eigener Aussage großen Wert auf eine familienorientierte Geburtshilfe. Besonderer Wert wird nach eigenen Angaben auf den Schutz der Eltern-Kind-Bindung und die Stillförderung gelegt. Weitere Informationen zur Geburtshilfe im Gemeinschaftskrankenhaus Bonn finden Sie hier. Eine Informationsbroschüre gibt es zum Download als PDF.

Geburten 2021: 714

Kreißsäle: Es stehen Badewanne, Gebärhocker, Seile, Matten, Musik und eine Terrasse zur Verfügung

Perinatalstation: nein

Kinderarzt: Ein Kinderarzt/eine Kinderärztin ist täglich im Haus

Wochenbettstation: 14 Betten, drei Familienzimmer

Adresse: Prinz-Albert-Str. 40, 53113 Bonn

Marienhospital - GFO Kliniken Bonn

Die Geburtshilfe des St.-Marienhospitals auf dem Bonner Venusberg gehört zu den größten Geburtskliniken in Deutschland und wurde von den Krankenkassen als Perinatalzentrum Level 1 zugelassen. Auch Spontangeburten aus Beckenendlage werden begleitet. Die Geburtshilfe des Marienhospitals unterstützt, wenn möglich, eine natürliche Geburt. Nach eigenen Angaben kommen in der Klinik auch viele Babys aus Beckenendlage sowie Zwillinge und Frühchen auf natürlichem Weg auf die Welt. Weitere Informationen gibt es hier.

Geburten 2021: 2325

Kreißsäle: Auf der Station gibt es fünf moderne Kreißsäle, einen Ambulanzbereich mit Wehenzimmer und einen Überwachungs- und Aufenthaltsraum. Alle Kreißsäle verfügen über Kreißbett, Gebährhocker und zahlreiche Geräte zur Entspannung, wie Seile und Sitzbälle sowie ein Badezimmer mit Entspannungswanne. In einem der Säle gibt es eine Entbindungswanne.

Perinatalstation: Ja. In St. Marien gibt es eine Kinderklinik mit einem neonatologischen Schwerpunkt und einem Perinatalzentrum Level 1. Die Abteilung verfügt insbesondere bei der Versorgung von Neugeborenen, die noch sehr unreif zur Welt kommen, über umfassende Erfahrung. Der Kreißsaal und die Kinderklinik liegen „Tür an Tür“.

Kinderarzt: Ja, 24 Stunden täglich.

Wochenbettstation: Insgesamt mehr als 70 Betten in der Gynäkologie und Geburtshilfe

Werden Familienzimmer angeboten? Ja

Kontakt: 0228/5052 201 oder gynaekologie@marien-hospital-bonn.de

Adresse: Robert-Koch-Straße 1, 53115 Bonn

Uniklinik Bonn

Die Klinik für Geburtshilfe und Pränatale Medizin sowie die Abteilungen der Kinderklinik sind im April 2020 in die neuen Räume des Eltern-Kind-Zentrums der Uniklinik umgezogen. Seitdem hat die Zahl der betreuten Schwangeren an der Uniklinik Bonn deutlich zugenommen. Die Klinik umfasst eine präpartale Station, auf der schwangere Frauen unter anderem mit Risiken für Plazentainsuffizinz und drohende Frühstgeburt überwacht werden; eine Wöchnerinnenstation mit integrativer Wochenbettpflege, eine neonatologische Intensivstation sowie eine neonataologische IMC-Station. Weitere Informationen zur Geburtshilfe der Uniklinik Bonn finden Sie hier.

Geburten 2021: 3030

Kreißsäle: Es gibt fünf Kreißsäle jeweils mit Badezimmer und einen Kreißsaal mit Gebärwanne. In allen Räumen gibt es Gebärhocker, Sprossenwand, Hängeseil und Ähnliches.

Perinatalstation: ja, Perinatalzentrum Stufe 1

Kinderarzt: ist 24 Stunden täglich vor Ort

Wochenbettstation: 18 bis 21 Betten; corona-bedingt werden Familienzimmer derzeit nur bei medizinischer Indikation angeboten

Kontakt: 0228/2870

Adresse: Venusberg-Campus 1, 53127 Bonn

Geburtskliniken und -häuser in Köln und Umgebung

Frauenklinik Köln-Holweide

Zwar hat sich die Geburtshilfe in Holweide zum Ziel gesetzt, eine möglichst natürliche Geburt zu ermöglichen. Sie ist aber als Perinatalzentrum auch auf die Betreuung von Frühgeburten und Hochrisikoschwangerschaften spezialisiert. Weitere Informationen finden Sie hier.

Geburten 2021: 1709

Kreißsäle: Fünf Kreißsäle, die alle über ein eigenes WC und eine Badewanne verfügen. Eine Entbindungswanne steht ebenso zur Verfügung wie Hocker, Deckentücher, Bälle und Kreißbett.

Perinatalstation: ja, Level-1-Perinatalzentrum

Kinderarzt: ja, 24 Stunden täglich vor Ort

Wochenbettstation: zwei Stationen mit jeweils 22 Betten, Familienzimmer können angeboten werden

Kreißsaal-Führungen? Werden aufgrund der Corona-Lage aktuell nicht angeboten

Kontakt: 0221/8907 2736 oder Frauenklinik@kliniken-koeln.de

Adresse: Neufelder Str. 32, 51067 Köln

Evangelisches Krankenhaus Weyertal

Moderne und innovative Techniken sollen hier verbunden werden mit familiärer und individueller Geburtshilfe. Unter anderem wird auch Kaiserschnitt-Bonding angeboten. Es gibt vier Kreißsäle, in denen verschiedenste Hilfsmittel sowie jeweils eine Musikanlage zur Verfügung stehen. Weitere Informationen zur Geburtshilfe des Evangelischen Krankenhauses Weyertal finden Sie hier.

Geburten 2021: 1364

Kreißsäle: Es stehen vier Kreißsäle zur Verfügung

Perinatalstation: Nein

Kinderarzt: Zwei Stunden täglich vor Ort

Wochenbettstation: 24 Betten, Familienzimmer stehen zur Verfügung

Kreißsaal-Führungen? Werden online angeboten

Kontakt: 0221/479 5300 oder gyn-geb@evk-koeln.de

Adresse: Weyertal 76, 50931 Köln

Krankenhaus Porz am Rhein

In Zusammenarbeit mit der Kinderklinik bildet die Frauenklinik einen perinatologischen Schwerpunkt. Speziell ausgebildete Fachärzte sichern eine kompetente Betreuung von Risikoschwangerschaften und Frühgeburten. In der Familienklinik werden sowohl die gesunden Neugeborenen als auch diejenigen, die eine medizinische Versorgung benötigen, zusammen mit den Frühgeborenen auf einer Station betreut. Weitere Informationen zur Geburtshilfe in Porz gibt es hier.

Geburten 2021: 1590

Kreißsäle: Es gibt drei Kreißsäle, die unter anderem mit einem Gebärhocker ausgestattet sind

Perinatalstation: Ja

Kinderarzt: 24 Stunden am Tag vor Ort

Wochenbettstation: 24 Betten, Zweibettzimmer je mit eigener Nasszelle. Aus jedem Zimmer kann ein Familienzimmer gemacht werden.

Adresse: Urbacher Weg 19, 51149 Köln

Marienhospital Brühl GmbH

Das Marienhospital in Brühl bietet sowohl Geburtsvorbereitungskurse als auch Säuglingspflege- und Stillkurse an. Das Angebot zur Schmerzlinderung während der Geburt umfasst sowohl alternative Mittel wie Homöopathie, Aromatherapie und Akupunktur als auch schmerzlindernde Medikamente der Schulmedizin. Auch Spontangeburten aus Beckenendlage werden begleitet. Ausführliche Informationen gibt es hier, eine Informationsbroschüre steht zum Download bereit.

Geburten 2021: 650

Kreißsäle: Es stehen vier Kreißsäle zur Verfügung, ausgestattet unter anderem mit Gebärwanne, Gebärhocker, Seil, Tuch und Pezziball

Perinatalstation: nein

Kinderarzt: 24 Stunden am Tag gibt es eine Rufbereitschaft

Wochenbettstation: 18 Betten, variabel in der Gestaltung als Familienzimmer

Werden Kreißsaal-Führungen angeboten? Derzeit abhängig von der Coronalage; es gibt Online-Führungen

Adresse: Mühlenstraße 21-25, 50321 Brühl

Vinzenz Pallotti Hospital Bergisch Gladbach

Das Ziel der Geburtshilfe in Bensberg ist es nach eigenen Aussagen, jeder Frau durch mitfühlende Begleitung eine individuelle Geburt zu ermöglichen. Eine Besonderheit ist der Bensberger Geburtsraum, in dem die Geburt unter fachlicher Betreuung einer Beleghebamme wie zu Hause erlebt werden kann - gleichzeitig kann aber, falls erforderlich, auf alle Möglichkeiten der modernen Medizin zurückgegriffen werden.

Geburten 2021: 2100

Kreißsäle: Es gibt fünf Kreißsäle, die unter anderem mit Gebärwanne, Hocker und Pezziball ausgestattet sind. Eine Besonderheit ist der Bensberger Geburtsraum. Dorf findet die Geburt in einem geschützten Raum ähnlich wie bei einer Hausgeburt statt.

Perinatalstation: Nein

Kinderarzt: Ja, einmal am Tag ist ein Kinderarzt vor Ort

Wochenbettstation: Neun Betten, sieben Familienzimmer

Kreißsaal-Führungen? Nein, aber jeweils montags gibt es einen Online-Infoabend

Adresse: Vinzenz-Pallotti-Str. 20, 51429 Bergisch Gladbach-Bensberg