Geburtenrate leicht gesunken : In welchen Kliniken in Bonn 2022 die meisten Babys geboren wurden

Ein Säugling in seinem Bettchen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Bonn In der Stadt Bonn sind im Jahr 2022 6651 Babys zur Welt gekommen. An das Rekordjahr 2021 kam die Stadt damit nicht noch einmal heran. In welchen Kliniken die meisten Kinder geboren wurden.

Die Geburtenrate in Bonn ist im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. 2022 erblickten 6651 Kinder in Bonn das Licht der Welt, während es in 2021 sogar 7282 Kinder waren. Zählt die Stadt Bonn jene Geburten mit, die im Ausland stattgefunden haben und nachträglich in Bonn beurkundet wurden, so kommt sie nach eigenen Angaben auf 6794 Neugeborene im vergangenen Jahr. Obwohl die Geburtenrate leicht gesunken ist, lag sie weiterhin über dem Schnitt der vergangenen fünf Jahre. Etwas mehr als die Hälfte der Neugeborenen sind Jungen (51 Prozent), 49 Prozent der Babys sind Mädchen.

Die meisten Geburten zählte die Uniklinik Bonn

Die mit Abstand meisten Babys kamen 2022 in der Uniklinik Bonn zur Welt. Die Uniklinik zählte 2892 Neugeborene, darunter zahlreiche Zwillings- und Drillingsgeburten und eine Vierlingsgeburt. Die Zahl der Neugeborenen, die in der Uniklinik geboren wurden, ging leicht zurück – 2021 waren es noch 3030 Babys.

Auf die Uniklinik Bonn folgt das Bonner Marienhospital: Dort wurden nach Angaben der GFO-Kliniken, zu denen das Krankenhaus gehört, 2154 Kinder geboren (Vorjahr: 2325).

Deutlich weniger Geburten als die anderen Häuser verzeichneten das Johanniter-Krankenhaus Bonn sowie das Gemeinschaftskrankenhaus Bonn. Im Johanniter-Krankenhaus wurden 2022 802 Kinder geboren (Vorjahr: 900), im Haus St. Elisabeth des Gemeinschaftskrankenhauses kamen 598 Kinder zu Welt (Vorjahr: 714). In den vier Krankenhäusern wurden in 2022 etwas weniger Kinder geboren als im Rekordjahr 2021. Die vielen Geburten in Bonn im Jahr 2021 sind unter anderem darauf zurückzuführen, dass in den vergangenen Jahren immer mehr Geburtsstationen rund um Bonn ersatzlos geschlossen wurden.

Neben den Geburtsstationen der Bonner Krankenhäuser begleitet auch das Geburtshaus Bonn werdende Mütter bei der Geburt. Dort kamen im vergangenen Jahr 98 Kinder zur Welt (Vorjahr: 71).

Das waren die beliebtesten Vornamen in Bonn