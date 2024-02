Geburtenrate leicht gesunken In welchen Kliniken in Bonn 2023 die meisten Babys geboren wurden

Die Zahl der Geburten in Bonner Krankenhäusern ist im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. 2023 erblickten 6447 (2022: 6651) Kinder in Bonn das Licht der Welt, während es in 2021 sogar 7282 Kinder waren. Etwas mehr als die Hälfte der Neugeborenen sind Jungen (51 Prozent), 49 Prozent der Babys sind Mädchen. Gezählt werden dabei alle Geburten in Bonner Kliniken, also auch Kinder von Müttern, die nicht aus Bonn kommen und ihr Baby in Bonn zur Welt bringen. Über die Geburtenrate der Stadt treffen die Zahlen demnach keine Aussage.