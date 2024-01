Geburtenrate geht zurück Deutlich weniger Geburten in Bonn und der Region

So werden in Städten wie Bonn und Köln wesentlich mehr Babys geboren als später bei den jeweiligen Ämtern gemeldet werden, weil auch Kinder von außerhalb in den Geburtskliniken zur Welt kommen. In Bonner Krankenhäusern kamen im Jahr 2022 demnach knapp 6800 Kinder zur Welt. Weil um Bonn herum in den Vorjahren einige Geburtskliniken geschlossen wurden, werden in Bonn viele Kinder von außerhalb zur Welt gebracht. Die endgültigen Ergebnisse der Geburtenstatistik will das Statistische Landesamt im Juni veröffentlichen.