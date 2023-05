Jahrestag Gedenken an die brennenden Bücher

In der letzten Rede ging es hingegen um das konkrete historische Geschehen in Bonn während der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933. Astrid Mehmel, die Leiterin der NS-Gedenkstätte Bonn, beschrieb in eindrücklicher Sprache die weitverbreitete Beteiligung der Hochschullehrer und der Studentenschaft an dieser Aktion. Auch der Umfang der Buchzensur spielte in der Rede eine Rolle: „Zu den verbrannten Büchern zählten Werke von Lyrikern, Romanautoren und politischen Schriftstellern, Publikationen von Philosophen und Wissenschaftlern sowie Noten von Komponisten.“