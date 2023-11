Gedenken zum 85. Jahrestag der Pogrome „Nie wieder ist jetzt“

Das Gedenken steht in diesem Jahr unter dem Eindruck des Terrorangriffs, den die radikal-islamistische Hamas am 7. Oktober auf Israel verübte. Aus Sicherheitsgründen ist die Gedenkfeier diesmal vom Moses-Hess-Ufer ins Foyer der Oper verlegt worden, erläutert die Leiterin der Gedenkstätte Bonn, Astrid Mehmel. Denn ausgerechnet in Deutschland breite sich der Antisemitismus wieder aus, sagt sie. Und: „Nie wieder ist jetzt!“