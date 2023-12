Rechte Gewalt Integrationsrat fordert Gedenkstätte in Bonn für die Opfer des NSU

Es gibt auch schon ein Vorbild: Der Landesintegrationsrat NRW regt mit der Kampagne „10+1 Bäume für die Opfer des NSU“ die Integrationsräte in Nordrhein-Westfalen an, in ihren Kommunen an einem geeigneten Ort an die Opfer des Rassismus und Rechtsextremismus zu erinnern. Dabei sollen in jeder Kommune elf neue Bäume angepflanzt werden. Die Zahl elf ergibt sich aus zehn Bäumen für die zehn Opfer des NSU und einem Baum für alle weiteren Opfer rassistischer Angriffe. „Das aufklärerische Mahnmal in der Stadt Bonn steht somit in Bezug zu den weiteren geplanten Mahnmalen in anderen Kommunen“, so Öztoprak und Karamanli.