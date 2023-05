Erinnerungskultur in Bonn : Gedenktafel für Bonner Sinti und Roma ist zurück

In seiner Rede ging Franz auf die Gräuel des Völkermords an Sinti und Roma durch die Nationalsozialisten ein, bei dem schätzungsweise 500.000 Sinti und Roma ermordet wurden. Erst 1982 wurde der Völkermord in Deutschland anerkannt. Der Standort des Denkmals hat für Franz den Vorzug, dass er zentral gelegen ist. „Hier kommen viele Leute vorbei, die schauen, was das ist", sagte er. So werde die Inschrift gelesen. Es gehe darum, die breite Bevölkerung anzusprechen.