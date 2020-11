Talkshow-Pionier : Bonner Journalist Geert Müller-Gerbes gestorben

Bonn Der Bonner Journalist und Talkshow-Pionier Geert Müller-Gerbes ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Das berichteten seine Söhne Stefan und Hartmut Müller-Gerbes am Montag.

Ihr Vater sei am Sonntag daheim in Niederholtorf im Kreis der Familie friedlich eingeschlafen. Vor rund zehn Jahren hatte er eine schwere Krebserkrankung samt Rückfall überstanden.

Geert Müller-Gerbes kam in Jena auf die Welt und wuchs im Harz auf. Er studierte Jura, Geschichte und Soziologie. Von 1969 bis 1974 war er Pressereferent des Bundespräsidenten Gustav Heinemann, seine Bewerbung dafür schrieb er mit einem Freund „bei ein paar Aquavit“, wie er einmal sagte. Ab 1976 arbeitete er für Radio Luxemburg als Deutschlandkorrespondent in Bonn. Von 1984 an war er Chefkorrespondent für den RTL-Hörfunk und später für den neuen Privatfernsehsender RTL plus.