Kommentar zur Krankenhausplanung Gefährliche Verknappung in der Schlaganfall-Versorgung an Bonner Kliniken

Ein Schlaganfall trifft viele Menschen wie aus heiterem Himmel und ist immer ein gravierendes Ereignis. Immer noch stirbt ein Teil der Betroffenen daran – entweder unmittelbar oder in kurzem zeitlichem Abstand. Immerhin haben sich die Überlebens- und Heilungschancen mit neuen Therapien in den letzten Jahrzehnten stark verbessert. Voraussetzung ist, dass möglichst umgehend die richtige Behandlung beginnt. Zeit ist etwas, das Schlaganfallpatienten nicht haben. Insofern muss sichergestellt sein, dass alle Menschen in Bonn und seinem Umland bei Verdacht auf einen Schlaganfall auf eine wohnortnahe Behandlung in einer spezialisierten Stroke Unit vertrauen können. Ein Transport nach Euskirchen bei ausgelasteten Kliniken in Bonn wäre nach Meinung von Notfallmedizinern inakzeptabel.