Horst Burbulla stellt Anzeige : Gefälschte Plakate werben in Bonn für Halloween-Party

Definitiv nicht Gastgeber einer Halloweenparty am Samstag: Horst Burbulla in seinem Showroom. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Einen bösen Scherz scheinen sich Unbekannte mit dem Bonner Unternehmer und AIRE-Turm-Planer Horst Burbulla erlaubt zu haben: In seine Räume luden sie für Samstag zu einer Halloweenparty. Burbulla hat Anzeige erstattet.



Der Bonner Unternehmer Horst Burbulla staunte nicht schlecht, als er am Donnerstag eine E-Mail der die Stadtverwaltung öffnete. Gegenstand der Nachricht: Eine vermeintliche Halloween-Party in Burbullas Geschäftsräumen. Dafür, so die Verwaltung, werde auf Plakaten in der Stadt geworben. Offenbar handelt es sich um eine Fälschung.

Dass Halloween mit Geistern zu tun hat, ist nichts Neues. Doch diese Party schien von vornherein selbst im Gespenstermodus zu laufen. Es waren Mitglieder des Bürgerdienstes der Stadt, denen die Plakate auffielen. Eingeladen wurde darauf zur "Halloween-Corona-Party". Datum: dieser Samstag. Ort: Fürstenstraße 3. In einem Teil der früheren Buchhandlung Bouvier hat der Bonner Unternehmer Horst Burbulla seinen Showroom eingerichtet, in dem er für den von ihm geplanten Aire-Veranstaltungsturm in der Gronau wirbt.