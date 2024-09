Prozess vor dem Bonner Amtsgericht Ticket-Betrüger fährt ohne Fahrerlaubnis zur Polizei

Die Polizeibeamten, die gerade aus einer Bäckerei in Oberkassel traten, staunten wahrscheinlich nicht schlecht: Ein 23-jähriger Mann, gegen den Ermittlungen wegen Betruges liefen, kam ihnen nach einem Besuch des Polizeipräsidiums am Steuer seines Wagens entgegen. Da die Beamten den Mann kannten, wussten sie, dass er keinen gültigen Führerschein besaß. Vor dem Bonner Amtsgericht hätte sich der 23-Jährige nun folglich nicht nur wegen Betruges, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten sollen. Doch er erschien auch eine Viertelstunde nach dem angesetzten Verhandlungsbeginn nicht im Gerichtssaal. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft will ihn nun zu einem Folgetermin vorführen lassen.