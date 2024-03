Betrugsmasche mit gefälschten Rechnungen Polizei Bonn ermittelt zwei Betrüger

Wie die Polizei Bonn mitteilt, ist es gelungen, im Rahmen der in enger Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Trier geführten Ermittlungen schließlich ein 34-jähriger Tatverdächtiger sowie eine 35-jährige Tatverdächtige zu ermitteln. Sie hatten nach bisherigem Sachstand die betrügerisch genutzten Konten angelegt und für die geschilderten Betrugsdelikte genutzt. Der 34-jährige Tatverdächtige wurde am 27. Februar in Trier vorläufig festgenommen und später in Bonn dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn. Die Ermittlungen gegen beide Tatverdächtige dauern weiter an.