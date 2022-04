Fahrstreifen auf A565 gesperrt : Gefahr an der Nordbrücke in Bonn durch herabfallende Eisstücke

Gefahr an der Nordbrücke in Bonn durch herabfallende Eisstücke

Gefahr auf der Nordbrücke in Bonn durch herabstürzende Eisbrocken. Foto: Hans-Peter Fuß

Bonn In Bonn kommt es auf der A565 Richtung Bonn-Beuel zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Stau, weil immer wieder metergroße Eisbrocken von den Drahtseilen der Nordbrücke stürzen. Die Fahrbahn Richtung Beuel ist daher aktuell gesperrt.

Am Samstagmorgen ist die Autobahn 565 in Höhe der Bonner Nordbrücke seit 9.35 Uhr aktuell Richtung Beuel gesperrt. Zwischenzeitlich war die Strecke auch in beide Fahrrichtungen gesperrt, die andere Richtung ist aber seit 11 Uhr wieder frei.