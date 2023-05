Zahlen für Bonn 270.000 Euro monatlich für Hotelunterbringung von Flüchtlingen

„Da die Zuweisungsquote nach wie vor mit 122,79 Prozent (Stand 5. Mai 2023) Prozent übererfüllt ist, rechnet die Stadt aktuell nicht mit weiteren Zuweisungen, abgesehen von vereinzelten im Rahmen von Familienzusammenführungen“, sagte Vize-Stadtsprecher Marc Hoffmann. Unabhängig davon sollen im Albertus-Magnus-Haus in Pützchen als neue Notunterkunft im Laufe des Sommers bis zu 90 geflüchtete Menschen unterkommen. „Zunächst muss das Haus von den Seniorenzentren freigezogen und durch die Stadt hergerichtet werden“, so Hoffmann. Zurzeit befänden sich 3023 geflüchtete Menschen in städtischer Obhut (Stand 4. Mai 2023). Davon leben 1551 in Gemeinschaftsunterkünften, darunter in den sechs großen städtischen Einrichtungen.